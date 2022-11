"Rolex investit 1 milliard d'euros dans une nouvelle usine"

Rolex, le plus grand fabricant suisse de montres de luxe, prévoit de construire un nouveau site de production à Bulle, en Suisse occidentale. C'est ce qu'a rapporté le radiodiffuseur public RTS, basé dans le canton de Fribourg.

Il s'agirait d'un investissement d'un milliard de francs suisses (1,02 milliard d'euros). La nouvelle usine créerait quelque 2 000 nouveaux emplois.

Le mois prochain, Rolex signera l'achat du terrain. L'installation de production devrait être opérationnelle à partir de 2029.

Rolex - qui fabrique environ 1 million de montres par an - a son siège à Genève, où ont également lieu l'assemblage et le contrôle de la qualité. En outre, le groupe possède des usines à Chêne-Bourg, Plan-les-Ouates et Bienne.