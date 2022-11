AG et BNP Paribas Fortis rachètent Touring SA

"Après avoir conclu un partenariat en 2019, AG, BNP Paribas Fortis et Touring franchissent une nouvelle étape dans leurs solides relations. L’assureur et la banque sont en effet parvenus à un accord de principe avec l’asbl Touring Club Royal de Belgique sur le transfert de toutes les activités opérationnelles et commerciales du groupe Touring au sein de Touring SA et sur l’acquisition de respectivement 75 % (AG) et 25 % (BNP Paribas Fortis) des actions de Touring SA. La finalisation de la transaction, qui reste soumise à quelques conditions préalables, est attendue pour mi-2023", indique le communiqué de presse.

Une alliance dans une mobilité en mutation

Avec pas moins de 680 000 dépannages par an, Touring est un acteur incontournable des routes belges. Or, la mobilité est en pleine transition et les Belges se tournent de plus en plus vers des moyens de locomotion durables. Il est donc nécessaire pour Touring SA de se renouveler. "L’un des prochains grands défis de Touring va de pair avec le nombre croissant de véhicules électriques et connectés sur les routes", précise le communiqué, "La mobilité multimodale est elle aussi en plein essor : à côté de la traditionnelle voiture, les Belges se déplacent davantage à vélo, utilisent les transports en commun, s’équipent de nouveaux engins de déplacement comme les trottinettes…"

Ces évolutions ont de nombreux impacts et pas uniquement sur Touring. Les secteurs des banques et des assurances sont également touchés par ces profondes mutations. En s’associant à Touring, "AG et BNP Paribas Fortis pourront ainsi apporter des réponses aux nouveaux besoins de leurs clients en matière de mobilité durable mais cela nécessite une approche globale et cohérente, ainsi qu’une combinaison de métiers dans un même écosystème", explique le communiqué.