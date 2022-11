Brussels Airport prend une participation majoritaire dans l'analyste de données Jetpack

Brussels Airport Company, l'exploitant de l'aéroport de Zaventem, a pris une participation majoritaire dans la société bruxelloise Jetpack, spécialisée dans l'analyse de données et l'intelligence artificielle. Cela devrait notamment aider l'aéroport à "offrir des services plus personnalisés à ses passagers", indique-t-il dans un communiqué de presse.

Brussels Airport utilise depuis longtemps les données pour cartographier les flux de passagers et de bagages à l'aéroport et s'en servir pour prévoir et anticiper les temps d'attente, par exemple. "Pour optimiser nos processus, nous devons analyser de grandes quantités de données en temps réel et faire des prédictions basées sur l'utilisation accrue de l'intelligence artificielle", a déclaré le chef de l'aéroport Arnaud Feist dans un communiqué de presse. "Jetpack nous permet d'accélérer nos développements dans ce domaine".

L'opérateur aéroportuaire va acquérir 80 % de Jetpack. Les fondateurs de la société, qui a été lancée en 2017 et qui a un partenariat de longue date avec Brussels Airport Company, restent des actionnaires minoritaires.

Jetpack, qui compte une quinzaine d'employés, poursuivra ses activités de manière indépendante et conservera ses clients. Elle va cependant mettre en place un centre d'innovation et d'expertise dédié au secteur de l'aviation.