La confiance des chefs d'entreprise continue de nettement reculer

La confiance des chefs d'entreprise a poursuivi sa chute pendant le mois de novembre, avec une courbe synthétique globale de -16,6 contre -15,5 en octobre, selon l'enquête mensuelle de la Banque nationale de Belgique (BNB). Le baromètre de conjoncture se détériore pour le septième mois d'affilée.

La chute de la confiance est surtout marquée dans les services aux entreprises, à cause d'une appréciation beaucoup plus négative sur le niveau d'activité et davantage de réserves dans les prévisions.

Les prévisions d'emploi sont par ailleurs moins optimistes dans le commerce même si celles relatives à la demande ont progressé par rapport au mois dernier. Elles se sont également raffermies dans l'industrie, cependant touchée par des appréciations défavorables du carnet de commandes et du niveau des stocks.

Seul le secteur de la construction échappe au mouvement de repli grâce à l'ensemble des indicateurs à la hausse, en particulier l'évolution récente du carnet de commandes.