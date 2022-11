Pierre Marcolini, Delvaux, D'Ieteren... Le savoir-faire bruxellois s'expose au Sablon

Les maisons des Brussels Expertise Labels (BEL) s'exposeront pendant un mois pour mettre en avant leur savoir-faire à l'occasion de l'exposition "Sous la loupe du BEL". L'architecte paysagiste Bas Smets a reçu un prix lors de l'inauguration.

Les Brussels Expertise Labels rassemblent sous un même label une cinquantaine d'entreprises, de marques et d'initiatives de qualité. Parmi ces maisons, on retrouve Natan, Delvaux, Pierre Marcolini, Dominique Rigo, D'Ieteren Car Centers, Baobab, Librairie Filigranes, De Coninck Wines, Maison Dandoy et Comme Chez Soi. Elles sont garantes du rayonnement national et international des produits belges, selon les initiateurs du label.

Lors de "Sous la loupe du BEL", une sélection de ces marques exposera une scène miniature qui met en avant leur savoir-faire. Les visiteurs pourront traverser l'installation à l'aide d'une loupe pour découvrir les objets en détail.