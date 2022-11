"Carrefour est toujours lié aux pires abattoirs brésiliens", selon Mighty Earth

Carrefour s'était engagé à ne plus collaborer avec les abattoirs impliqués dans la déforestation. Mais l'association Mighty Earth prouve le contraire.

Le groupe de distribution Carrefour, qui avait annoncé suspendre sa collaboration avec certains fournisseurs impliqués dans la déforestation en Amazonie, ne respecte pas ses engagements et "est toujours lié aux pires abattoirs brésiliens", dénonce vendredi l'ONG de défense de l'environnement Mighty Earth.

L'association avait publié en septembre une étude sur 102 produits distribués par l'enseigne au Brésil, montrant que deux tiers d'entre eux provenaient de la société JBS, régulièrement visée pour des cas de déforestation. Le groupe avait immédiatement réagi en annonçant la suspension de sa collaboration avec deux abattoirs JBS fournissant ses filiales au Brésil.

310 produits carnés ont été analysés

Afin de vérifier l'effectivité de cette annonce, Mighty Earth a analysé en octobre, 310 produits carnés commercialisés dans dix magasins du groupe répartis dans sept villes du Brésil.

"Les résultats sont implacables, Carrefour n'a pas appliqué cette suspension à l'ensemble de ses magasins. Mighty Earth a identifié douze produits carnés provenant des deux abattoirs incriminés (Vilhena, Pimenta Bueno) dans quatre magasins du groupe", dont plusieurs de l'enseigne discount Atacadao, dont l'arrivée est annoncée en France l'an prochain, souligne Mighty Earth dans un communiqué.

Carrefour reconnaît "un dysfonctionnement"

Interrogé par l'AFP, Carrefour reconnaît "un dysfonctionnement dans les instructions de suspension", notamment au niveau de deux magasins récemment passés de l'enseigne Maxxi (issu de Grupo Big que le distributeur vient de racheter) à celle d'Atacadao. "On le regrette et on regarde si d'autres magasins, qui s'approvisionnent en direct au niveau local, ne sont pas concernés", a indiqué une porte-parole de Carrefour, soulignant que le groupe "fait énormément d'efforts pour régler ces situations au cas par cas".

Carrefour avait renforcé ses engagements le 8 novembre en promettant que la viande bovine vendue sous sa marque serait totalement "deforestation free" d'ici 2026.

"Mighty Earth considère qu'avec l'élection du président Lula, Carrefour doit pousser sa politique bien plus loin, s'engager à une déforestation zéro, et veiller à la robustesse de sa mise en place" notamment au sein de sa chaîne d'approvisionnement.

Selon Institut National de Recherches Spatiales au Brésil (INPE), qui mesure l'ampleur de la déforestation en Amazonie, 2022 est déjà l'année d'un sombre record: en 10 mois, 9.494 km2 de végétation ont déjà été rayés de la carte, soit 20% de plus qu'en 2021.