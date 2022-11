Le réseau de haute tension Elia investit des milliards, avec une préférence pour les énergies renouvelables

Le groupe Elia, qui opère non seulement en tant qu’opérateur haute tension dans notre pays mais aussi dans une grande partie de l’Allemagne, a fait la lumière sur ses projets d’investissement pour les années à venir.

Le groupe de haute tension Elia accélère le rythme de ses investissements en misant de plus en plus sur les énergies renouvelables. Près de 16 milliards d’euros seront injectés dans le développement des réseaux à haute tension en Belgique et en Allemagne au cours des prochaines années.

Dans son rapport du troisième trimestre, le groupe Elia, qui opère non seulement en tant qu’opérateur haute tension dans notre pays mais aussi dans une grande partie de l’Allemagne, a fait la lumière sur ses projets d’investissement pour les années à venir. Le spécialiste de la haute tension a beaucoup de travail devant lui. Dans notre pays, il s’agit notamment du développement du projet Ventilus, de l’îlot énergétique ou de la ligne à haute tension de la Boucle-du-Hainaut. Ces projets devraient permettre d’acheminer sur terre l’électricité produite par les nouveaux parcs éoliens en mer.

Des investissements à 15,9 milliards d’euros

Pour la période 2023-2027, le groupe estime les investissements à 15,9 milliards d’euros : 7,2 milliards pour la Belgique et 8,7 milliards pour l’Allemagne. Les estimations précédentes (2022-2026) l’évaluaient à 4 et 5,6 milliards d’euros pour la Belgique et l’Allemagne respectivement.

Le groupe de haute tension passe donc à la vitesse supérieure dans ses plans d’investissement. Cette évolution est conforme aux objectifs européens et nationaux visant à privilégier encore davantage les énergies renouvelables. Mais la hausse de l’inflation, qui rend également les matières premières plus chères pour Elia, joue également un rôle dans les milliards supplémentaires alloués.

Tout cela “à condition que les cadres réglementaires soutiennent les investissements”, note le groupe.