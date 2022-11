Laurent Hublet, CEO de BeCentral : “Il est urgent que la Belgique mouille le maillot, de façon unie et sans naïveté, pour le numérique”

Invité Eco | Deux semaines après avoir démissionné des “Digital Minds”, groupe d’experts chargé d’accompagner le gouvernement fédéral dans le développement de sa stratégie numérique, Laurent Hublet, cofondateur et CEO du campus numérique BeCentral, plaide l’urgence d’une “reconnexion entre politiques et entrepreneurs tech” et de “transformer les bonnes intentions en actes concrets”.