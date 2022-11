WDP lève 440 millions d'euros auprès de banques

La société immobilière réglementée (sir) WDP a souscrit un emprunt de 440 millions d'euros auprès d'un consortium de banques internationales, a-t-elle annoncé.

L'emprunt, qui arrivera à échéance en 2030, est assorti d'un taux d'intérêt d'1,5%. Il sera utilisé notamment pour financer les développements immobiliers de l'entreprise.

WDP développe et investit dans des bâtiments logistiques, tant des espaces d'entreposage que des bureaux, et possède plus de 6,5 millions de m² d'immeubles en portefeuille.