Delhaize et Carrefour prévoient des "heures de silence" dans leur magasin pour les personnes hypersensibles

Carrefour et Delhaize mettent en place des "heures de silence" pour accueillir les personnes hypersensibles et présentant des troubles autistiques dans de meilleures conditions. La phase test est en cours.

Après Carrefour, Delhaize a également annoncé qu'il introduirait des heures de silence dans ses magasins afin de rendre le shopping plus agréable pour les personnes souffrant de troubles du spectre autistique. Il s'agit d'un test, rapporte la chaîne de supermarchés dans un communiqué de presse.

Carrefour a déjà lancé l'initiative mardi : dans de nombreuses succursales, entre 14 et 16 heures, tous les jours sauf le samedi, la musique s'éteint et les lumières sont tamisées. L'objectif est de créer une atmosphère calme pour les personnes très sensibles.

Delhaize est en train de mettre en place une initiative similaire. Dans les semaines à venir, un test sera effectué dans un certain nombre de magasins avec une heure de tranquillité du lundi au vendredi de 9h à 10h.

Un minimum de stimulis sensoriels

Pendant cette heure, Delhaize réduit au minimum les stimuli sensoriels dans le magasin : les lumières sont tamisées, la musique et les annonces commerciales du magasin sont baissées, les bips sonores aux caisses sont réduits, les chariots ne sont pas mis en place sur le parking pendant un certain temps et les caisses prioritaires sont ouvertes.

"Alors que les courses hebdomadaires sont un choix évident pour beaucoup, c'est tout sauf le cas pour les personnes souffrant de troubles du spectre autistique", explique la chaîne de supermarchés. "L'abondance des stimuli auxquels ils sont confrontés lors d'une sortie shopping en fait une activité presque impossible pour certains d'entre eux et peut même les amener à éviter les magasins."

Colruyt et Lidl ne suivent pas

Colruyt n'a pas prévu d'organiser des heures silencieuses. "De toute façon, il n'y a pas de musique dans les magasins Colruyt", déclare Hanne Poppe, porte-parole. "De plus, nous nous efforçons déjà de faire des achats tranquilles. Nous fournissons un certain nombre d'outils pour des achats efficaces : dans notre application, vous pouvez établir une liste de courses à l'avance, en plaçant les produits dans l'ordre en fonction de l'endroit où ils se trouvent dans le magasin."

Lidl n'a pas non plus de projets. "Nous n'avons pas de musique dans nos agences, l'assortiment est plus simple et nous avons déjà réduit l'éclairage", explique la porte-parole Isabelle Colbrandt. Elle attire également l'attention sur le baromètre d'activité de l'application Lidl, qui indique le degré d'activité d'une succursale.