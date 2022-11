Les deux sociétés Airbus et Renault ont annoncé leur collaboration. Ils comptent développer les moyens technologiques nécessaires à l’électrification de leurs véhicules.

Voitures électriques et avions hybrides : Airbus et Renault ont annoncé leur collaboration

L’avionneur Airbus et le groupe automobile Renault vont coopérer dans la recherche et le développement de l’électrification. Les entreprises espèrent parvenir plus rapidement à des solutions pratiques en unissant leurs forces.

Des avions hybrides

Cette coopération devrait notamment aider Airbus à développer les moyens technologiques nécessaires aux futurs avions hybrides. L’avionneur européen en dévoilera davantage à ce sujet lors de son sommet Airbus qui se tiendra jeudi et vendredi.

Améliorer l’autonomie des voitures électriques

Avec la nouvelle technologie de batterie, ils visent également à accroître l’autonomie des voitures électriques. Dans le cadre de cette collaboration, les équipes techniques d’Airbus et de Renault unissent ainsi leurs forces pour développer des technologies de stockage d’énergie. Selon les entreprises, il s’agit du plus grand défi pour les véhicules électriques. Surtout s’ils doivent parcourir une plus grande distance. La réduction du poids des batteries est également un fer de lance. Le cycle de vie complet des futures batteries, de la production au recyclage, est également examiné.

Les entreprises n’ont pas donné de détails financiers sur cette collaboration.