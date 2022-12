Faites circuler les pièces de 5, 10 et 20 centimes !

Les pièces de 5, 10 et 20 centimes d’euro ne circulent pas assez, ce qui engendre une pénurie de ces pièces chez les commerçants et dans les banques, indiquent jeudi Febelfin, Comeos et Unizo dans un communiqué commun. Les trois organisations du secteur...