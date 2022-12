Le nombre de faillites en Belgique reste sous le niveau d'avant-crise

Sur les onze premiers mois de l'année, 8.992 entreprises ont été déclarées en faillite en Belgique, selon les calculs du bureau d'études Graydon. Ce total est toujours inférieur aux données d'avant la pandémie.

En Région bruxelloise, 1.680 faillites ont été observées et 2.001 en Wallonie entre janvier et novembre, des niveaux inférieurs à ceux connus avant la crise du coronavirus. Sans surprise, ces chiffres ont fortement progressé par rapport à 2021 lorsque les mesures de soutien aux entreprises avaient permis d'éviter un trop gros nombre de fermetures. La hausse par rapport à l'an dernier est de 38% à Bruxelles et 21% en Wallonie.

La Flandre, par contre, a connu une légère hausse avec 5.218 faillites contre 5.237 en 2019.

Durant les onze premiers mois de l'année, le secteur du transport a été durement touché avec 533 faillites. Le commerce automobile n'a pas été épargné avec un record de 331 faillites. C'est encore dans la construction que le nombre d'entreprises ayant mis la clé sous la porte est le plus important (1.845).