"Convaincu que nos clients seront bien accueillis" : le retrait de KBC du marché irlandais se précise

Le transfert des clients de KBC vers Bank of Ireland Group se déroulera au premier trimestre 2023,

Le ministre irlandais des Finances Paschal Donohoe a approuvé la vente de la quasi-totalité des actifs et passifs de crédits performants de KBC Bank Ireland à Bank of Ireland Group, a fait savoir vendredi KBC dans un communiqué.

"L'approbation d'aujourd'hui représente une étape importante dans le retrait ordonné et graduel de KBC Groupe du marché irlandais", déclare Johan Thijs, CEO de KBC Groupe. "Je suis convaincu que nos clients seront bien accueillis auprès de Bank of Ireland Group, tout en continuant à bénéficier des mêmes protections juridiques et réglementaires. Nous restons déterminés à gérer ce processus de manière responsable au cours de la période à venir", ajoute-t-il.

Le 22 octobre, KBC Bank Ireland avait conclu un accord juridiquement contraignant avec Bank of Ireland Group, en vertu duquel ce dernier acquerrait la quasi-totalité des actifs de crédits performants et des dépôts de KBC Bank Ireland. En outre, un petit portefeuille de crédits hypothécaires non performants serait également acquis dans le cadre de la transaction.

Compte tenu du calendrier des différentes approbations, il est maintenant prévu que la conclusion de la transaction et la migration des clients vers Bank of Ireland Group auront lieu au premier trimestre 2023, précise la KBC dans son communiqué.