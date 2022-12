Dernière ligne droite pour le rail: les syndicats doivent approuver le contrat de service public 2023-2032 de la SNCB

Le conseil d'administration de la SNCB a adopté à l'unanimité les projets de Plan d'entreprise et de Plan pluriannuel d'investissements 2023-2032 et a pris connaissance de la version actualisée du Contrat de service public, fait savoir vendredi la Société des chemins de fer.

Les trois documents font l'objet d'un accord de principe avec le ministre de la Mobilité, Georges Gilkinet. Ils vont maintenant être transmis aux organisations syndicales pour consultation par le biais du Comité stratégique d'entreprise et transmis officiellement au ministre, pour approbation par le conseil des ministres d'ici la fin de cette année.

"Ces plans concourent aux objectifs de mobilité durable"

Les documents ont été actualisés à la suite des décisions du conseil des ministres en juillet dernier et celles du conclave budgétaire d'octobre fixant les moyens financiers pour le rail pour la période 2023-2032.

"Ces plans concourent aux objectifs de mobilité durable et aux ambitions climatiques du gouvernement tels que formulés dans la déclaration gouvernementale et complétés par la Vision 2040 pour le rail, approuvée par le conseil des ministres", souligne la SNCB.

Le ministre de la Mobilité s'est réjoui de cette nouvelle étape. "Pouvoir attirer davantage de voyageurs, renforcer l'accessibilité et la robustesse du service ferroviaire et préparer l'avenir sont autant de finalités qui pourront être atteintes grâce au futur contrat de service public", a-t-il déclaré.

"Une trajectoire de performance ambitieuse et réaliste"

Les plans adoptés sont alignés avec ceux d'Infrabel en ce qui concerne l'évolution attendue de la capacité du réseau et les investissements à réaliser conjointement dans les gares, selon la SNCB. "Ils intègrent une trajectoire de performance ambitieuse et réaliste sur 10 ans, qui veille notamment à préserver la santé financière de l'entreprise et son positionnement concurrentiel vis-à-vis des autres entreprises ferroviaires", indique-t-elle, soulignant aussi sa volonté de tout mettre en œuvre, dès janvier, pour conclure très prochainement un accord social pour les années à venir.