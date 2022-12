Investissement record de 1,2 milliard d'euros pour Pfizer à Puurs: "Pendant la pandémie, ce site a excellé en rendant l'impossible possible"

Le géant pharma américain vient d'annoncer un investissement historique pour développer son site en Flandre. Un site devenu incontournable dans la production de vaccins, en particulier contre le Covid-19. Montant ? 1,2 milliard d'euros répartis sur trois ans.

Le site de Puurs a joué "un rôle central (...) dans la lutte contre la pandémie", rappelle Pfizer, qui avait développé avec BioNTech le premier vaccin ARN contre le coronavirus.

"Il s'agit du plus gros investissement de l'histoire du site et celui-ci renforce l'engagement de Pfizer à accroitre ses capacités de production en Europe. L'investissement servira à réaliser trois projets dans des domaines clés : l'amélioration de la capacité de production, l'augmentation des capacités de stockage frigorifique et l'expansion des processus de conditionnement", précise encore le groupe.

"Alors que Pfizer continue de fournir ce vaccin et de nombreux autres vaccins et médicaments, tout en renforçant notre portefeuille de produits, je suis heureux de soutenir l'expansion continue du site par cet investissement considérable - le plus important de l'histoire de Puurs - qui reconnaît le rôle du site dans la production des avancées qui changent la vie des patients", s'est pour sa part félicité Mile McDermott, Chief Global Supply Officer et vice-président de Pfizer.

Premier groupe pharma mondial

Avec le vaccin contre le Covid-19, Pfizer s'est hissé à la première place mondiale des groupes pharmaceutiques, et ça se ressent au niveau de l'emploi. Sur le site de Puurs, l'un des principaux sites de production, les effectifs sont passé de 2800 à 4500 collaborateurs depuis le début de la pandémie. Les nouveaux projets qui verront le jour grâce à l'investissement annoncé ce vendredi permettront de créer environ 250 postes supplémentaires, précise Pfizer.

"Je suis extrêmement fier de ce que ce site a accompli. Non seulement en produisant et en distribuant l'un des premiers vaccins contre le Covid-19 à avoir reçu une autorisation d'utilisation d'urgence dans plus de 150 pays dans le monde, mais aussi en continuant à fournir au monde les médicaments et vaccins qui sauvent des vies et sur lesquels les patients comptent. Le site de Puurs a excellé en rendant l'impossible possible", a également déclaré Luc Van Steenwinkel, responsable du site de Puurs.

"Je suis très honoré que Pfizer ait choisi la Belgique pour cet investissement important. Cela confirme le rôle de la Belgique comme "health and biotech valley" ouverte sur le monde (...) Cet investissement contribuera à notre préparation européenne face aux pandémies", a également commenté le Premier ministre Alexander De Croo (Open VLD), présent à l'occasion.

"Une partie de l'investissement sera utilisée pour construire et équiper le nouveau Isolator Facility Centre (IFC) comprenant deux modules de production de pointe offrant une capacité de remplissage supplémentaire. En outre, Pfizer Puurs construira un Flexible Freezer Warehouse (FFW), le premier entrepôt du genre dans l'industrie pharmaceutique, qui comprendra deux modules de congélation distincts pouvant chacun être maintenu à une température constante différente pour un stockage frigorifique optimal", précise encore, entre autres, Pfizer.