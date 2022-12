Pénurie de places en crèche: "Les fonctionnaires sont déconnectés des réalités du terrain"

"C'était un défi avec l'Afsca (l'agence de sécurité alimentaire, NdlR) mais je voulais une cuisine ouverte, pour que les enfants soient sensibilisés aux odeurs et au fait de cuisinier les repas", lance Véronique Foucart, directrice de la crèche Les P'tits Soleils à Tournai. "Il faut donc une zone propre, d'où sortent les repas, et une zone sale, pour la vaisselle ; et que tout soit séparé de la zone des changes", renchérit-elle, en montrant les deux arrières cuisines séparées. "À la base, je suis infirmière, donc c'est quelque chose à laquelle je suis très attentive", ajoute-elle à propos de l'hygiène. Véronique Foucart est visiblement passionnée par le projet. Après avoir visité une trentaine de crèches, en France et au Québec, elle a essayé d'en tirer le meilleur avant de soumettre ses idées et créer un bâtiment ex nihilo. Montant de l'investissement pour Technord, l'entreprise spécialisée en intégration de systèmes électriques à la base du projet ? Trois millions d'euros, pour le bâtiment et les installations. "Chaque enfant dispose de 10 m² d'espace", continue-t-elle. "Tous les éclairages sont indirects, pour...

Cet article est réservé aux abonnés Profitez de notre offre du moment et accédez à tous nos articles en illimité Déjà abonné ?Connectez-vous