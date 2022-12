Accusations de corruption: Glencore va payer 180 millions de dollars pour solder ses litiges en RDC

L'accord couvre les réclamations en justice présentes et futures concernant des actes présumés de corruption pour la période allant de 2007 à 2018, indique-t-il dans un communiqué.

Cet accord englobe les activités de ses filiales qui ont fait l'objet d'enquêtes notamment de la part du département américain de la Justice et de la cellule de renseignement financier de la RDC, ajoute le groupe basé à Baar, dans le canton suisse de Zoug.

"Glencore est un investisseur de longue date en RDC et est satisfait d'être parvenu à cet accord qui répond aux conséquences de ses agissements passés", a déclaré Kalidas Madhavpeddi, le président du groupe.

Plusieurs enquêtes dans plusieurs pays

Le groupe propriétaire de mines, notamment de cuivre, de nickel et de charbon mais qui s'appuie aussi sur une importante division spécialisée dans le courtage de matières premières, avait été assigné en 2018 par le département américain de la Justice (DoJ) dans le cadre d'une vaste enquête pour corruption, liée à ses activités au Nigeria, au Venezuela et en RDC. Des poursuites avaient ensuite été lancées par d'autres autorités.

En mai 2022, le groupe avait conclu des accords coordonnés avec les autorités du Royaume-Uni, des Etats-Unis et du Brésil, plaidant coupable de faits de corruption en Afrique et en Amérique du Sud.

Glencore avait accepté de payer aux Etats-Unis une amende de 700 millions de dollars pour fraude et corruption, notamment au Brésil, au Cameroun, au Nigeria et au Venezuela, et pour détournement d'informations confidentielles, notamment au Mexique.

Le groupe a également dû s'acquitter de pénalités de 486 millions de dollars pour manipulation des prix de divers contrats échangés sur les marchés pétroliers.

Début novembre, le groupe a également été condamné par la justice britannique à payer 280 millions de livres (322 millions d'euros à taux actuels) concernant des pots-de-vin versés pour avoir un accès préférentiel au pétrole au Nigeria, Cameroun, en Côte d'Ivoire, en Guinée équatoriale et au Soudan du Sud.