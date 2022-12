Latexco, basée à Tielt, produit des matelas et des oreillers en latex et en mousse. L'entreprise emploie plus de 400 personnes en Belgique, en Espagne, en Indonésie et à Singapour. Elle appartenait à la famille Luc Maes depuis de nombreuses années. Ils cherchaient un successeur depuis un certain temps.

Tack reprend toutes les opérations et les employés de Latexco. Le rachat se fera par l'intermédiaire de Harmony Industries, une société détenue par Tack. Le montant de la prise de contrôle n'a pas été communiqué.

Luc Tack est surtout connu comme le propriétaire du groupe chimique Tessenderlo et du fabricant de machines à tisser Picanol, mais il est également actif dans d'autres domaines. Par exemple, il possède un groupe d'entreprises de textile d'intérieur.

"Aujourd'hui, nous sommes parvenus à un accord avec la famille de Luc Maes sur la continuité de l'entreprise Latexco. Nous sommes donc impatients de construire un avenir solide pour Latexco avec les employés", a déclaré M. Tack dans le communiqué de presse.

Personne chez Latexco n'a pu être joint pour un commentaire ce lundi. Cependant, le propriétaire Luc Maes a déclaré : "Pour ma part, je suis ravi que nous puissions nous associer à la famille Tack et d'avoir pu organiser la transmission de mon entreprise en toute sérénité. Le choix de Luc Tack me donne confiance car je suis convaincu que Latexco aura un avenir plus fort de cette manière. Ma fille Carole soutient aussi pleinement cette opération".