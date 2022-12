Mission économique au Japon : le Belge Zetes et Panasonic confirment leur collaboration

Une haie d'honneur formée par les employés du Panasonic Center à Tokyo a accueilli lundi matin la princesse Astrid, accompagnée de plusieurs ministres, pour une visite célébrant l'association fructueuse entre le géant nippon de la technologie et l'entreprise bruxelloise Zetes. Ce fleuron belge, fondé en 1984 et actif dans les méthodes d'identification digitale, a rejoint Panasonic Corporation en 2017 en tant que filiale indépendante et poursuit son développement à travers le monde.