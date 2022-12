Le géant du recyclage Renewi va construire trois nouvelles chaînes de tri en Belgique

L'intervention appuyée par le prêt de la BEI se traduira par une augmentation du taux de valorisation et de recyclage des déchets traités, explique l'institution européenne dans un communiqué envoyé mardi.

"Le développement de l'économie circulaire est essentiel pour lutter contre les changements climatiques et il est nécessaire d'investir massivement dans des technologies de pointe pour soutenir la transition vers une réutilisation accrue des matériaux", commente Annemieke den Otter, directrice financière de Renewi.

Renewi entend devenir la principale entreprise de valorisation des déchets dans les économies circulaires les plus avancées du monde. L'entreprise, qui s'appuie sur l'innovation et les technologies les plus récentes pour transformer les déchets en matériaux utiles (papier, métaux, plastiques, verre, bois, matériaux de construction, compost et produits énergétiques) emploie plus de 6 500 personnes dans six pays d'Europe et au Royaume-Uni.