Meurens Natural succède a Odoo comme "Entreprise de l'Année", et la "Scale-up de l'Année" est…

Les co-CEOs, Bénédicte et Bruno Meurens, ont reçu le prix des mains du vice-Premier ministre et ministre de la Mobilité, George Gilkinet.

Meurens Natural succède ainsi à Odoo, plébiscité l'an dernier. "Cette année, trois entreprises performantes et originales ont séduit le jury. Avec Meurens Natural, le jury récompense une entreprise à la croissance fulgurante dans des produits bio et à haute teneur en innovation. Meurens Natural exporte ses produits chez les plus grands acteurs de l'agroalimentaire en Europe. C'est surtout l'histoire d'un frère et d'une sœur qui ont reconverti avec acharnement et intelligence l'entreprise familiale. Deux preneurs de risque, de vrais entrepreneurs, qui seront un exemple, nous l'espérons, pour de nombreux jeunes Wallons et Bruxellois", a souligné le président du jury, Laurent Levaux.

Projet atypique

Quant au prix de la "Scale-up de l'Année" 2022, il a été attribué à la société Aerospacelab de Mont-Saint-Guibert qui succède à Cowboy.

"Aerospacelab est un projet atypique dans le paysage économique francophone. C'est un projet très ambitieux qui vise non seulement à développer et commercialiser des satellites de nouvelle génération mais également la commercialisation de données et de renseignements", a souligné pour sa part le président du jury ad interim, Pierre De Muelenaere.

Aerospacelab prévoit de construire à Charleroi une "méga-usine" qui permettra de fabriquer deux satellites par jour, soit environ 500 en une année. L'usine devrait être opérationnelle au début de l'année 2025.

EY organise l'élection de "L'Entreprise de l'Année" depuis 1996 dans le but de récompenser des entreprises de la Belgique francophone qui se distinguent par leur volonté d'entreprendre et d'innover, mais aussi par leur sens de la stratégie et de la compétition, leur ouverture sur le monde et leur gestion exemplaire.