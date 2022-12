Mission économique au Japon : l'imec signe avec un nouveau producteur de puces

Les applications futures dans les domaines des télécommunications, de la mobilité et de la médecine, entre autres, dépendent de puces avancées capables de traiter d'énormes quantités de données rapidement et de manière économe en énergie. Les encoches dans ces puces sont de plus en plus petites : elles passent de 5 à 3 nanomètres, puis à des dimensions encore plus réduites. C'est un énorme défi technologique que de continuer à produire de telles puces : il reste donc de moins en moins de producteurs de puces dans le monde.

Cette situation est en train de changer. La société japonaise Rapidus, récemment fondée, prévoit de commencer à produire les toutes dernières puces, les puces haute performance de 2 nanomètres, dans la seconde moitié de cette décennie. Le centre de recherche Imec aidera Rapidus à mettre en œuvre la technologie nécessaire à la production de masse de ces puces. C'est ce qui a été convenu dans le cadre de cette collaboration qui, outre l'imec et Rapidus, a également été signée par Yasutoshi Nishimura, ministre japonais de l'économie, du commerce et de l'industrie, et par le ministre-président flamand Jan Jambon.

Imec et Rapidus collaboreront également avec le "Leading-edge Semiconductor Technology Centre (LSTC)", une initiative japonaise pour la recherche et le développement de technologies de puces encore plus puissantes, actuellement en cours de création.