Quelles sont les villes les plus propices au développement de start-up en Belgique ?

”Quelles sont les villes belges les plus propices au développement des startups en 2022 ?” Pour répondre à la question, HelloSafe a puisé dans la base de données internationales de la société Startup Blink. Ces données prennent en compte trois types de critères : quantitatifs (nombre de start-up, incubateurs, espaces de coworking, …), qualitatifs (nombre d’employés, investissements du secteur privé, présence de centres R&D, …) et des critères liés à l’environnement des affaires (brevets, niveau des universités, disponibilité de services technologiques, …).

Bruxelles, Gand et Anvers en tête

Sans grande surprise, les écosystèmes belges les plus prisés par les start-up, hormis la Région bruxelloise (classée en première position), se trouvent au nord du pays. Sur les 11 villes classées, huit se trouvent en Flandre. Il s’agit, par ordre d’importance, de Gand, Anvers, Louvain, Courtrai, Malines, Hasselt, Alost et Houthalen-Helchteren (près de Genk). Le top 3, composé de Bruxelles, Gand et Anvers, est inchangé par rapport à l’étude de 2021.

Seules deux villes wallonnes figurent dans ce top 11 : Charleroi et Liège, classées respectivement en cinquième et sixième position. On s’étonnera toutefois de l’absence, dans ce classement, de Louvain-la-Neuve. La ville universitaire figure pourtant parmi les écosystèmes les plus actifs en Belgique francophone.

En 22e position au niveau mondial

Dans son classement 2022, Startup Blink recense 20 pays dans la zone européenne. La Belgique occupe la 13e place des meilleurs pays d’Europe pour les start-up (la 11e position si on se limite à l’Europe de l’Ouest). Le top 3 européen est occupé par le Royaume-Uni, la Suède et l’Allemagne. La Belgique devance des pays tels que la Norvège, l’Autriche et le Portugal.

Au plan mondial, enfin, la Belgique se classe en 22e position. Elle gagne une place par rapport à 2021. Sur les 11 villes belges classées dans le top 1000 mondial de Startup Link, une seule, Bruxelles, se classe dans le top 100 (en 59e position).