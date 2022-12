Le Bruxellois Aliaxis est "Entreprise de l'année"

Les autres nominés cette année étaient Agristo (producteur de produits de pommes de terre surgelés), Galloo (recyclage de métaux et de plastiques) et Vandewiele (producteur de machines textiles). Ces quatre entreprises sont des entreprises familiales.

Aliaxis est un leader mondial dans son secteur, avec 15 000 employés dans plus de 40 pays. L'année dernière, elle a réalisé un chiffre d'affaires de 3,7 milliards d'euros.

Scale-up de l'année

Le prix Scale-up de l'année 2022 est quant à lui décerné à FEops de Gand. Cette spin-off de l'université de Gand développe une technologie permettant de simuler des opérations cardiaques. L'entreprise va maintenant commercialiser cette technologie au-delà de ses frontières. Le prix a été remis par le ministre flamand de l'économie et de l'emploi Jo Brouns (CD&V).

Le concours Entreprise de l'année est organisé depuis 1995 par EY en collaboration avec De Tijd et BNP Paribas Fortis. Un jury professionnel, composé de représentants du monde des affaires et du monde universitaire, détermine le lauréat.

La présidente du jury, Michele Sioen, a évoqué l'importance extraordinaire qu'Aliaxis accorde à une vision à long terme, à une stratégie solide et à une politique financière disciplinée. "La rentabilité est gérée de manière excellente, même dans un environnement volatile, ce qui démontre la résilience et la robustesse du modèle d'entreprise, ainsi que la capacité et la souplesse d'adaptation à des conditions de marché en constante évolution et très difficiles". Elle a également évoqué la contribution d'Aliaxis à l'agenda de la durabilité" en se concentrant sur le défi du recyclage et la transition vers l'électricité renouvelable".

Le prix "Scale-up of the Year" est une initiative du gouvernement flamand et est décerné à une jeune entreprise dont on pense qu'elle a le potentiel pour devenir plus tard l'entreprise de l'année.

Lundi, c'est l'"Entreprise francophone de l'année" qui a été choisie. Ce titre est revenu à l'entreprise alimentaire Meurens Natural de Herve, spécialisée dans les céréales et les fruits secs. Le Scale-up francophone de l'année est Aerospacelab.