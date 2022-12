Bananes : cinq distributeurs s'accordent pour garantir de meilleurs revenus aux travailleurs

Par salaire vital, on entend un revenu qui permet à un individu et à sa famille d'assouvir leurs besoins fondamentaux (nourriture, logement, éducation, santé, transports,...).

"Fournir un salaire décent aux producteurs est l'un des éléments clés pour lutter contre la pauvreté. De ce fait, l'engagement de la coalition de détaillants belges est une étape importante et démontre que des concurrents sont prêts à collaborer sur des sujets pré-compétitifs afin de contribuer à la réalisation de plusieurs objectifs de développement durable (ODD) tels que l'absence de pauvreté, l'absence de faim, la bonne santé et le bien-être, l'éducation de qualité, l'égalité des sexes, l'eau propre et l'assainissement, le travail décent et la croissance économique, et la réduction des inégalités", se réjouit l'IDH, un acteur néerlandais du commerce durable qui chapeaute l'opération.

L'accord signé ce jour prévoit non seulement de fixer des objectifs communs, mais également "de créer une plateforme de collaboration, d'échange et d'apprentissage", détaille IDH.