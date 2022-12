L'entreprise belge Deme signe un gros contrat pour l'installation de 500 kilomètres de câbles pour un parc éolien

Deme et son partenaire LS Cable & System ont été sollicités pour déployer 180 kilomètres de câbles sous-terrains et 320 km sous la mer, jusqu'au parc éolien 'Norfolk Vanguard' que Vattenfall va construire à une cinquantaine de kilomètres au large du Norfolk (est de l'Angleterre). Les travaux sont programmés en 2027 et 2028.