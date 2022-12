Plus de 50 emplois menacés chez Gefco à Ghislenghien

A l'occasion d'un conseil d'administration extraordinaire, la direction de l'entreprise Gefco a annoncé mardi au front commun syndical (FGTB/CSC Transcom-Transport) son intention de supprimer ses ateliers de mécanique et de carrosserie sur son site de Ghislenghien (Ath). Quelque 170 personnes, dont 120 ouvriers, travaillent à Ghislengien. Ce site accueille notamment une zone de stockage de 10.000 à 13.000 véhicules destinés à la vente, des véhicules stationnés sur un parking de 45 hectares. Ce secteur n'est pas concerné par la mesure annoncée mardi.

"Dans son annonce, la direction a bien précisé qu'il s'agissait d'une intention. La mesure concerne 39 ouvriers et 12 employés, soit 51 personnes", explique le permanent syndical Bertrand Merlevede. "Ces deux ateliers sont dans la ligne de mire de la direction à la suite d'un manque de rentabilité. Il y a eu la crise Covid, puis un manque d'approvisionnement en semi-conducteurs, des matériaux qui entrent dans la composition électronique d'une voiture", indique-t-il.

La phase de consultation mettant en présence le front communal syndical et la direction de l'entreprise débutera le jeudi 5 janvier prochain. "Cette réunion est prévue pour l'ensemble de la journée. On a demandé à la direction de nous fournir une photographie précise des deux secteurs qui sont touchés. On fera aussi des contre-propositions. D'abord, une réduction du temps de travail, et ensuite, une mutation des personnes menacées de licenciement vers d'autres secteurs d'activité, dont le parc de stockage des véhicules. Enfin la piste de la prépension sera aussi évoquée. Cette mesure pourrait concerner une vingtaine de personnes. Dans l'immédiat, nous entendons rendre de la dignité aux travailleurs concernés par ce licenciement. Certains d'entre eux ont entre 25 et 35 années de carrière chez Gefco", précise M. Merlevede.

Créée par le groupe Peugeot, l'entreprise Gefco avait été reprise durant l'été 2022 par CMA CGM Group et intégrée dans CEVA Logistics, la filiale logistique du groupe. Dans le Bénélux, Gefco compte 13 bureaux, dont quatre en Belgique - à Zeebruges, Anvers, Braine-l'Alleud et Ghislenghien.