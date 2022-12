Bernard Delvaux, patron d’Etex : "Rénover sa maison, cela signifie une réduction des factures énergétiques entre 50 et 80 %"

C’est l’un des patrons les plus influents de Wallonie. Passé de la tête du groupe aéronautique Sonaca à la direction d’Etex, un groupe de construction basé dans 45 pays, Bernard Delvaux évoque les grands défis – énergétiques et climatiques notamment – du secteur. Et plaide pour des réformes structurelles dans notre pays. Entretien.