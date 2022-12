L'UE soutient le projet Antwerp@C qui devrait réduire de moitié les émissions du port d'Anvers

Antwerp@C, un projet d'Air Liquide, BASF, Borealis, ExxonMobil, INEOS, TotalEnergies, Fluxys et le port d'Anvers-Bruges, destiné à capter et transporter le CO2, a obtenu un financement européen d'une valeur de 144,6 millions d'euros, indique lundi un communiqué commun d'Air Liquide, Fluxys Belgium et du port d'Anvers-Bruges.