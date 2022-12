"Avec le nouveau site de Geleen, qui sera notre deuxième usine de Thio-Sul (engrais utilisé pour les grandes cultures et la culture d'arbres et de légumes, NdlR) en Europe, nous renforçons encore notre présence locale sur le marché des engrais liquides pour l'agriculture de précision", déclare Geert Gyselinck, vice-président exécutif de Tessenderlo Kerley International. "Le site de Geleen répondra à la demande croissante d'engrais liquides du marché européen. Ceux-ci complètent les nutriments soufrés et réduisent les pertes d'azote."

En septembre 2017, Tessenderlo Kerley International a lancé sa première usine européenne de production de Thio-Sul à Rouen, en France.

Tessenderlo Group emploie plus de 4 800 personnes. La société cotée en bourse a réalisé un chiffre d'affaires consolidé de 2,1 milliards d'euros l'année dernière.