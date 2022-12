Faillite prononcée pour le Cristal Park à Seraing, "malgré les importants progrès engrangés"

Après avoir constaté que le délai de la procédure de réorganisation judiciaire était arrivé à échéance, le tribunal de l'entreprise a prononcé des jugements déclaratifs de faillite pour les sociétés liées au projet de développement du site des cristalleries du Val Saint-Lambert (Val Invest, Immoval, Immobilière Deprez et Cristal discovery ASBL).

Cette situation fait suite au retrait, le 23 novembre dernier, du partenaire financier privé, Guido Eckelmans (Speci). Celui-ci a annoncé qu'il ne souhaitait pas investir davantage dans le projet Cristal Park.

"Cette décision a été prise malgré les importants progrès engrangés au cours des dernières heures et en violation des accords, pourtant d'ores et déjà pris, dans la perspective d'assurer un partenariat entre l'actionnariat public et l'actionnariat privé", relève-t-on à la Ville de Seraing.

Le tribunal de l'entreprise a également nommé trois curateurs: maîtres Cavenaille, Renette et Thiry.

Le collège communal a mandaté son conseil, Me Gilissen, accompagné de Me Ramquet, en vue d'envisager avec les curateurs la manière de poursuivre la défense des intérêts de la Ville de Seraing. Celle-ci souhaite ainsi que ses conseils oeuvrent en faveur de la récupération du château du Val Saint-Lambert à travers la fin du bail emphytéotique ainsi que des terrains appartenant à la Ville et actuellement sous compromis. Elle souhaite aussi qu'une activité soit maintenue sur le site du Val Saint-Lambert, plus particulièrement dans le château et dans le musée, pendant la période de faillite.

La Ville entend, par ailleurs, obtenir une clarification quant à la destination future du reste des biens mobiliers et immobiliers appartenant aux différentes sociétés.