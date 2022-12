La production de l'Audi Q4 électrique - un SUV de taille moyenne - a lieu à Zwickau, dans l'est de l'Allemagne, depuis deux ans. Mais la demande dépasse l'offre et Bruxelles obtient donc une part du gâteau.

L'objectif est de construire 70 véhicules Q4 supplémentaires par jour l'année prochaine, a confirmé la direction mardi. Cela devrait également réduire le temps d'attente des clients. Rien ne changera pour l'emploi à Bruxelles, l'intention étant principalement de mieux utiliser la main-d'œuvre existante, a-t-elle déclaré.

Le Q4 est le modèle électrique le plus vendu d'Audi. Il est plus compact et moins cher que le Q8, qui est fabriqué exclusivement à Bruxelles. Ce dernier est la nouvelle version de l'e-tron qui y est sorti des chaînes de production ces dernières années, avec notamment une plus grande autonomie (jusqu'à 600 kilomètres) et une meilleure capacité de charge.