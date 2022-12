Une telle opération "ouvrirait de nouvelles perspectives non seulement pour Lufthansa, mais aussi pour ITA", a déclaré Carsten Spohr, dans une interview au quotidien allemand "Die Zeit". "Nous voulons et nous devons être encore plus européens. Ce n'est pas un secret que l'Italie et pour nous l'un des marché les plus importants", a-t-il détaillé.

M. Spohr n'a toutefois pas voulu s'exprimer sur l'avancée des discussions avec l'Etat italien sur ce rachat. "Il n'y a qu'une seule règle en affaire : ne s'exprimer sur des achats ou des ventes qu'au moment opportun", a-t-il affirmé.

MSC s'est retiré

Le groupe allemand et le géant suisse du transport maritime MSC ont annoncé en début d'année vouloir acheter ITA Airways, compagnie publique née en 2021 des cendres d'Alitalia. Mais MSC a finalement renoncé mi-novembre, estimant que la "procédure actuelle" ne réunissait pas les "conditions" nécessaires à un tel rachat, laissant son allié seul en piste.

Une offre concurrente du fonds d'investissement Certares, associé à Air France-KLM et Delta Air Lines, est également étudiée par les autorités.

Celle-ci avait même été sélectionnée par l'ancien gouvernement de Mario Draghi pour des négociations exclusives fin août, avant que les discussions ne s'ouvrent à nouveau.

Une option impliquant un partenariat de Lufthansa avec le groupe public italien de chemins de fer Ferrovie dello Stato, un temps évoqué, semble finalement avoir du plomb dans l'aile.

Les négociations se poursuivent

Les pourparlers se poursuivent, a indiqué fin novembre le ministère de l'Economie, dont le gouvernement est désormais mené par la présidente du conseil d'extrême-droite Giorgia Meloni.

Rome avait donné en février son feu vert à la privatisation de la compagnie, depuis des années à la recherche de partenaires pour se renforcer dans le long courrier notamment.