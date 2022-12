Orange augmente ses prix à partir du 15 janvier

Une augmentation, c'est-à-dire ?

Le prix de l'abonnement de téléphonie mobile le moins cher, Go Light, augmente de 1 euro pour atteindre 12 euros, et le volume de données double pour atteindre 4 gigaoctets. Go Plus devient 2 euros plus cher avec un quasi-doublement à 20 Go. Go Intense augmente de 3 euros, passant de 22 à 70 Go. L'abonnement de téléphonie mobile le plus cher, Go Extreme, passe de 4 euros à 47 euros, avec des données allant de 70 à 300 Go.

Le prix de la TV (+2 euros), de la TV Lite +(1,5 euros), de l'Internet (Love) (+4 euros), de l'Internet à domicile (+4 euros) et des deux formules Home Flybox (+3 euros) augmentent également de quelques euros chacun.

Une inflation élevée

Les clients mobiles qui ajoutent l'Internet et/ou la télévision fixes, ou des abonnements mobiles supplémentaires (abonnements supplémentaires à Go Intense et Go Extreme), commencent à bénéficier d'une réduction plus importante pour la téléphonie mobile. En augmentant la remise d'accompagnement, "le prix du mobile reste inchangé". En d'autres termes, l'augmentation du prix d'un bouquet de services, par exemple, sera limitée à l'augmentation du prix de l'internet et de la télévision. Le prix reste également inchangé pour les clients de la marque filiale hey ! qui cible les jeunes.

Orange Belgique souligne les données supplémentaires. "Toutefois, afin d'absorber également l'impact de la hausse rapide des coûts en raison du contexte économique et de poursuivre ses investissements (dans le réseau), Orange Belgium ajustera différents prix." L'opérateur télécom invoque notamment une inflation élevée. "Les prix de l'énergie, les prix des équipements technologiques, les prix de gros et les coûts de la main-d'œuvre augmentent rapidement."