Le marché des voitures neuves enregistre ainsi un rebond de 16,3% sur un an, après une période janvier-juillet fortement ralentie par les pénuries de pièces électroniques, a indiqué l'Association des constructeurs (ACEA) dans un communiqué.

Profitant d'une comparaison favorable avec un mois de novembre 2021 historiquement bas, le marché reste cependant loin du million de véhicules vendus en novembre 2019, avant la pandémie de Covid.

Parmi les principaux marchés de l'UE, l'Allemagne a fortement rebondi en novembre (+31,4%). L'Italie est en croissance de 14,7% sur un an, l'Espagne de 10,3%, la France de 9,8% et la Belgique de 23,4%.

A un mois de la fin de l'année, le marché européen accuse encore un retard de 6,1% par rapport à la même période en 2021. Les marchés italien et français accusent les plus grands retards.

Volkswagen sur le podium

Comme en septembre et en octobre, le groupe Volkswagen, numéro un en Europe, a porté l'essentiel de ce rebond.

Le groupe allemand a vendu plus de 200.000 voitures, soit 25,1% de parts de marché, avec une forte hausse de 36,4% sur un an, sur ses marques Volkswagen, Audi, Skoda, Seat et Porsche.

Le numéro deux Stellantis, qui avait bien résisté en novembre 2021, enregistre en revanche un léger recul de 1,1%, avec près de 150.000 unités vendues et 18,1% du marché. Ses marques Citroën et Opel sont en baisse tandis que Peugeot et Fiat sont restées plutôt stables.

Le groupe Renault affiche une baisse de 5% sur les 11 premiers mois de l'année, avec 10,6% du marché en novembre. Il accuse notamment un fort recul de sa marque principale (-16,4%) et une hausse de 14% chez Dacia.

Hyundai-Kia talonne le groupe français, malgré un léger recul de ses ventes en novembre.