Les voitures de société plus vertes seront plus coûteuses à partir de 2023

L'augmentation de la taxe ne dépendra plus uniquement des émissions de CO₂, mais aussi de la valeur catalogue de la voiture. Pour une Audi A4 Avant diesel d'une valeur catalogue de 35.410 euros et dont les émissions de CO₂ sont de 104 grammes par kilomètre, l'avantage taxable mensuel augmentera de 8,3% en 2023, et passera de 216,53 euros à 234,58 euros. "En deux ans, l'avantage imposable lié à l'usage privé de la voiture a augmenté d'environ 500 euros par an", explique Veerle Michiels, experte en mobilité auprès de l'entreprise spécialisée en RH, SD Worx.

Pour une voiture à essence d'une valeur catalogue de 32.525 euros et des émissions de CO₂ de 128 grammes par kilomètre, l'avantage imposable augmente de près de 10%, pour passer de 217,83 à 239,14 euros. "En deux ans, la hausse monte à environ 570 euros par an", poursuit Mme Michiels.

Le conducteur paie environ 50% de taxes sur l'avantage imposable. Si ce dernier augmente de 500 euros par an, il paiera donc environ 250 euros de taxes en plus.