Les casinos de Macau vont injecter 15 milliards dans des projets non liés au jeu

L'ancienne colonie portugaise est le seul endroit en Chine où les casinos sont autorisés et n'accorde que six concessions d'exploitation pour une industrie de plusieurs milliards de dollars qui, jusqu'à ce que la pandémie frappe, était plus importante que celle de Las Vegas.

Macao cherche depuis de nombreuses années à trouver d'autres sources de profits que les jeux de hasard et à s'orienter vers le tourisme et les divertissements, mais avec des résultats mitigés jusqu'à présent.

Le gouvernement a confirmé le mois dernier que les six opérateurs titulaires avaient tous obtenu le renouvellement de leurs licences, repoussant une offre surprise d'une nouvelle entreprise liée au géant malaisien des jeux et des centres de villégiature Genting.

Congrès, expositions, évènements sportifs...

Les sociétés de casinos se sont engagées à dépenser 108,7 milliards de patacas - plus de 90% de leur investissement total - dans des projets non liés au jeu, comme développer "des congrès, des expositions, des évènements sportifs, culturels, artistiques, dans le domaine de la santé et des divertissements à thème", a indiqué le gouvernement.

Le dirigeant de Macao Ho Iat-seng a déclaré qu'il espérait que les opérateurs contribueraient au développement de Macao et "s'acquitteraient de leurs responsabilités sociales d'entreprise en matière de protection de l'emploi local et de promotion". Les six entreprises - MGM China, Wynn Macau, Sands China, Galaxy Entertainment, Melco Resorts et SJM Holdings - commenceront leur nouvelle période de contrat le 1er janvier.

Les actions des opérateurs ont grimpé de plus de 60% au cours des trois dernières semaines, selon l'agence Bloomberg, avec l'annonce du renouvellement de leurs licences et l'assouplissement des restrictions liées au Covid.

Mais les cours de ces sociétés restent toujours bien inférieurs à ceux d'avant la pandémie. Les recettes brutes des casinos ont reculé de 86% entre entre janvier et novembre 2022 par rapport à la période équivalente de 2019.

Même si la Chine autorise à nouveau, depuis début novembre, ses ressortissants à se rendre à Macao, les casinos de la ville auront du mal à retrouver leur niveau d'activité normal, préviennent les analystes.

Avant même le début de la pandémie, ils avaient été la cible de la campagne anti-corruption menée par le président chinois Xi Jinping.