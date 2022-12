"Pour mener à bien ce nouveau plan industriel, le CA a souhaité insuffler une nouvelle dynamique à la tête de l’entreprise et a décidé de désigner un administrateur délégué. Chargé de la coordination stratégique du plan industriel et du suivi de la transformation du groupe, il sera désigné début janvier. Pascal Laffineur, qui a accompagné avec succès les différentes étapes du développement de NRB depuis 6 ans, a décidé de relever un nouveau défi", précise l'entreprise.

"Au nom de l’ensemble du conseil, je tiens à saluer le travail remarquable de Pascal et de ses équipes. La réussite du plan industriel et la belle croissance enregistrée par le groupe ont permis de positionner NRB en leader dans des secteurs clé. Aujourd’hui parmi le top des entreprises ICT en Belgique, le Groupe NRB se met en ordre de bataille pour aborder de nouveaux défis et déployer son nouveau plan industriel et sa transformation", déclare pour sa part Philippe Lallemand, Président du conseil d’administration de NRB.

"Avec un chiffre d’affaires consolidé de 502 millions d’euros en 2021 et 3300 collaborateurs, le Groupe NRB est un des principaux acteurs belges du secteur IT. NRB se positionne comme le partenaire IT local qui accompagne ses clients dans leur transformation digitale", précise le groupe à propos de son activité.