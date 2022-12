Audi deviendra un constructeur 100 % électrique à compter de 2033

Audi embrasse ainsi complètement la mobilité électrique. D'ici 2026, elle ne lancera plus que des modèles électriques, avant de stopper complètement la production de voitures thermiques en 2033.

Pour cette vision d’avenir, le constructeur allemand compte s’appuyer sur son réseau de production existant. “Étape par étape, nous préparons nos sites pour l’avenir”, explique Gerd Walker, responsable production et logistique chez Audi. “Nous investissons dans nos usines existantes pour les rendre aussi efficaces et flexibles que des nouvelles”, continue-t-il, pointant une durabilité sur le plan économique, écologique et sociale.

Le site bruxellois d’Audi, qui emploie environ 3 000 personnes, incarne déjà avec un temps d’avance la vision du constructeur. Depuis 2018, le site de Forest assemble le fer de lance électrique d’Audi, la e-tron. La Q8, sa nouvelle version, a été présentée à la presse le 14 décembre sur le site bruxellois. Il devrait également se charger de l’assemblage des Q4 e-tron à partir du deuxième semestre 2023.

La société prévoit un budget d'un demi-milliard d'euros à l'échelle mondiale pour former son personnel à la production de véhicules électriques. Audi espère profiter de cette transition pour améliorer sa productivité. Le constructeur souhaite ainsi réduire de moitié les coûts liés à chaque usine d'ici 2033. D'ici 2025, tous ces sites doivent en outre être neutres sur le plan des émissions de CO₂. Une condition que remplit déjà l'antenne bruxelloise.