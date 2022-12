Une enquête interne a déjà permis de lever une partie du voile, mais aussi de faire tomber l'ex-CEO Dirk Tirez. C'est un mail daté du 15 novembre 2021 qui a coulé Dirk Tirez mais le conseil d’administration de bpost qui avait décidé, il y a quelques mois, de faire un audit sur ces pratiques douteuses, en a pris connaissance il y a quelques jours, voire semaines. “Ces preuves écrites ont montré que Dirk Tirez était au moins au courant, qu’il n’a pas entamé une action contre celui qui était à la manœuvre pour la concession et même qu’il a menti au conseil d’administration et au début de l’enquête diligentée par le conseil d’administration. Il a d’abord dit qu’il n’était pas au courant, et puis qu’il avait oublié avant d’accepter de démissionner”, raconte une source proche du dossier. On lui reproche donc de n’avoir pas tiré la sonnette d’alarme. Pire, d’avoir menti. Par les temps qui courent, ça ne pardonne pas.

En outre, l'ex-CEO aurait changé plusieurs fois de version face aux questions posées dans le cadre de l'enquête interne à Bpost.