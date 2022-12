La hausse du taux d'intérêt est le résultat de l'augmentation des taux d'intérêt sur les marchés financiers, a-t-elle précisé. Mercredi dernier, la Banque centrale européenne a de nouveau relevé ses taux d'intérêt. Auparavant, des banques comme Belfius (0,5 %) et KBC (0,6 %) ont également annoncé des hausses de taux d'intérêt, tandis que des banques plus petites ont déjà porté leurs taux d'épargne à 1 % et plus.

Belfius, la première grande banque à relever ses taux sur les livrets d’épargne

Triodos a fixé son taux d'épargne à zéro il y a deux ans. Pour ce faire, elle a opté pour des comptes d'épargne non réglementés ("Triodos Impact Savings" et "Triodos Impact Savings Junior"). Pour ces comptes, le taux d'intérêt minimum légal de 0,11 % ne s'applique pas.

Avec la hausse des taux d'intérêt sur les marchés financiers, Triodos transformera ces comptes en comptes d'épargne réglementés, "sauf si l'épargnant s'y oppose". Les épargnants bénéficieront d'un taux de base de 0,35 % à partir de mars et d'une prime de fidélité de 0,25 %.

Triodos se positionne comme une banque éthique et est devenue active dans cinq pays (Belgique, Pays-Bas, Allemagne, Espagne et Royaume-Uni) au cours des 40 dernières années. La banque utilise l'épargne des clients uniquement pour financer des entrepreneurs et des projets "qui contribuent à un changement social, environnemental et culturel positif".