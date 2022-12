"Les travailleurs ne savent pas à quelle sauce ils vont être mangés" : les syndicats de Mestdagh déposent des "cadeaux empoisonnés" chez Intermarché

Une action syndicale était menée mardi matin devant le siège d'Intermarché à Louvain-la-Neuve, par la CNE et le SETCA représentant les travailleurs de Mestdagh. Pour souligner l'incertitude qui plane sur leur avenir, les membres du personnel des Carrefour Market Groupe Mestdagh ont déposé symboliquement des "cadeaux empoisonnés" au siège d'Intermarché. Pour les représentants des travailleurs, alors qu'Intermarché se présente en sauveur de quelque 80 magasins Carrefour Market Mestdagh employant un peu moins de 2 000 personnes en Wallonie et à Bruxelles, le personnel ne sait rien de ses futures conditions de travail, alors que la reprise des magasins est annoncée depuis près d'un an et qu'elle devrait être finalisée en janvier.