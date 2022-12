Mithra signe un accord de plusieurs dizaines de millions d'euros pour la commercialisation du Donesta

Concernant les détails financiers de la transaction, Mithra recevra "un paiement d'étape initial de 55 millions d'euros ainsi que 15 millions d'euros de paiements d'étape supplémentaires liés à certaines réalisations réglementaires et des paiements de redevances graduelles à deux chiffres sur les ventes nettes, en fonction de l'évolution des ventes dans le temps", précise-t-on dans le communiqué. Richter sera responsable de la commercialisation de Donesta dans environ 90 pays par le biais d'une licence exclusive en Europe, en Russie, en Asie centrale, en Amérique latine et d'une licence semi-exclusive au Brésil, en Australie et en Nouvelle-Zélande.

Début 2022, Mithra a annoncé les premières données d'efficacité positives du programme de phase 3 Donesta, qui ont démontré une réduction significative des symptômes vasomoteurs (SVM) par rapport aux valeurs initiales et au placebo. Caractérisés par des bouffées de chaleur et/ou des sueurs nocturnes, les symptômes vasomoteurs représentent un symptôme courant de la ménopause et peuvent avoir un effet majeur sur les activités quotidiennes et la qualité de vie globale des femmes. Au niveau mondial, plus de 50 % des femmes âgées de 40 à 64 ans souffrent de SVM, dont 55 % de SVM modérés à sévères, selon des études avancées par Mithra et Gedeon.