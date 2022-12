Des actions syndicales mais pas de désagréments en vue pour les passagers de Brussels Airport ce vendredi

Brussels Airport prévoit d'accueillir quelque 60 000 passagers ce vendredi pour le coup d'envoi des vacances de Noël et un total d'environ 824 000 personnes pendant la période festive, indique l'aéroport mercredi. Les destinations les plus prisées sont notamment les îles Canaries, l'Espagne, le Maroc, Malte, les villes de sports d'hiver comme Innsbruck, Salzbourg et Kittilä, mais aussi New York, Dubaï et l'Afrique du Sud.