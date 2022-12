Feu vert à l'installation d'un centre de stockage d'électricité au Roeulx

Le recours introduit devant les ministres Borsus (MR) et Tellier (Ecolo) a trouvé une issue favoprable pour l'opérateur énergétique Eneco.

On s’en souvient, en juillet 2022, l’opérateur énergétique Eneco s’émouvait du refus du permis d’exploiter un centre de stockage d’électricité sur ses terres par les autorités de la commune du Roeulx. Revirement de situation en cette fin d’année : la Région wallonne, par l’entremise des ministres de l’environnement (Céline Tellier, Ecolo) et de l’aménagement du territoire (Willy Borsus, MR) ont donné leur feu vert. "Nous sommes évidemment très contents, confirme Mark Van Hamme, porte-parole d’Eneco. Ce ne fut pas facile et pourtant, note demande pour ce centre de stockage d’électricité – de grosses batteries, en quelques sorte – d’une puissance...