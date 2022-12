Ce bond des ventes vient renforcer une tendance déjà haussière. Généralisés grâce à l’électrification et la miniaturisation des années 1930 à 1980, ils se sont définitivement imposés dans nos sociétés avec l’avènement d’Internet. “Le chiffre d’affaires du sexe en 2020 représente 50 milliards de dollars, dont 22 milliards pour les sex-toys, qui sont en quelque sorte la partie émergée de l’iceberg qu’est ce marché”, note le chroniqueur, qui précise encore que “25 % des recherches au niveau mondial sont à caractère sexuel, et 35 % du contenu téléchargé en ligne est du X”. En d’autres termes, des chiffres qui placent le secteur devant Amazon, Netflix et Twitter réunis au niveau de la fréquentation…

Le monde de la tech, ou plutôt de la “sextech”, est également en pleine croissance. “C’est la combinaison de la recherche du bien-être sexuel et de l’innovation technologique”, et qui regroupe “les objets connectés que tout le monde connaît, mais aussi la robotique, la réalité virtuelle, l’intelligence artificielle, les technologies immersives, etc.”

Bref, un secteur en pleine expansion. “Le marché des objets sexuels pourrait atteindre 122 milliards de dollars à l’horizon 2024”, conclut-il.