Orpea relève le montant des dépréciations d'actifs pour 2022 à plus de 5 milliards d'euros

Le groupe français de maisons de retraites privées, Orpea, est dans une situation financière encore plus délicate que prévu. L'entreprise doit procéder à des dépréciations de plus de 5 milliards d'euros pour cette année, soit près de 3 milliards de plus que ce qui avait été annoncé fin octobre, selon un communiqué d'Orpea. Les actions ont chuté de plus de 5% à la Bourse de Paris jeudi.