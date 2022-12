”Cette infrastructure est devenue vitale pour que les entreprises, PME comprises, réussissent leur transformation numérique”, rappelle opportunément l’entreprise.

”Et ce n’est qu’un début, puisqu’Eurofiber vise le cap des 700 parcs d’activités économiques raccordés d'ici 2025. La fibre de verre dédiée garantit à tous les clients un trafic de données stable et fiable, mais aussi une haute flexibilité ainsi que des capacités d’extension”, renchérit Eurofiber, qui s’adresse donc particulièrement aux clients professionnels.

Sans surprise… le Belge paie les factures télécoms parmi les plus élevées d’Europe. Mais la situation s’améliore-t-elle ?

Eurofiber a déjà déployé plus de 61 500 km de fibre dans le Benelux, en France et en Allemagne et travaille étroitement avec la Sofico, (la Société wallonne de financement complémentaire des infrastructures), qui gère par ailleurs les autres voies de communication que sont les routes et autoroutes.

Un marché porteur

L’investissement total n’est pas dévoilé mais les besoins de connectivité de haute capacité se sont fait clairement ressentir pendant la pandémie et les nouveaux usages, dans l’industrie et les services, devraient pousser la consommation à la hausse. “Afin d’exploiter et d’optimiser leurs ressources numériques, et notamment le cloud, tous les types d’entreprises ont aujourd’hui besoin d’une connexion Internet stable et fiable. C’est pourquoi Eurofiber a décidé d’aller là où se trouvent ces clients. Or les parcs d’activités économiques ont longtemps été négligés en la matière”, a déclaré pour sa part Hans Witdouck, CEO d’Eurofiber Belgique.

”Le marché des consommateurs particuliers a fait l’objet d’investissements énormes, mais aujourd’hui, ce sont les entreprises qui éprouvent les plus grands besoins de connexions stables et de qualité”, ajoute-t-il, précisant être le seul fournisseur de “fibre de verre dédiée”. “Ce qui apporte plusieurs avantages significatifs par rapport à une connexion conventionnelle par fibre de verre partagée, solution généralement offerte dans les formules standardisées des grands fournisseurs d’accès à Internet”, affirme Eurofiber. “Pour beaucoup d’entreprises en effet, une connexion partagée classique se révèle souvent insuffisante en raison des flux de données colossaux de et vers le cloud. Mais avec la fibre dédiée, chaque entreprise dispose de sa propre “autoroute privée” vers le cloud”, ajoute l’entreprise, précisant que cela permet également d’avoir une vitesse de chargement (upload) aussi bonne que celle en téléchargement (download), ce qui n’est pas souvent le cas chez les opérateurs grand public.