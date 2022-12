Cadeau de Noël pour les clients d'Axa et Crelan : les taux d'intérêt remontent sur leurs comptes d'épargne

Selon les livrets d'épargne, la hausse du taux de base sera comprise chez Crelan entre +0,14% et +0,34%, avec des taux compris entre 0,15% et 0,35%. La prime de fidélité, quant à elle, grimpera de +0,05% à +0,35%, s'élevant entre 0,15% et 0,45%.

Chez Axa Banque, le taux de base de tous les comptes épargne atteindra 0,35% (en hausse de +0,33 ou +0,34%) tandis que la prime de fidélité sera comprise entre 0,15% et 0,25% (hausses allant de +0,05% à +0,15%).

Belfius et Deutsche Bank ont déjà annoncé plus tôt ce mois-ci des hausses de taux d'intérêt.